Украинец предъявил полиции поддельные водительские права

29 декабря сотрудники миграционного отдела Пыхьяской префектуры возбудили дело в отношении гражданина Украины 1996 года рождения, который предъявил сотруднику полиции в Таллинне водительские права, которые оказались поддельными.
Правонарушителю было досрочно прекращен срок безвизового пребывания в Эстонии. Мужчине выдано предписание добровольно покинуть Эстонию и Шенгенскую зону, а также вынесен трехлетний запрет на въезд.
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