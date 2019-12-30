30.12.2019, 18:48

Украинец предъявил полиции поддельные водительские права

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

29 декабря сотрудники миграционного отдела Пыхьяской префектуры возбудили дело в отношении гражданина Украины 1996 года рождения, который предъявил сотруднику полиции в Таллинне водительские права, которые оказались поддельными.

Правонарушителю было досрочно прекращен срок безвизового пребывания в Эстонии. Мужчине выдано предписание добровольно покинуть Эстонию и Шенгенскую зону, а также вынесен трехлетний запрет на въезд.

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