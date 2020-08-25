Угрожавший убить премьер-министра Ратаса мужчина избежал наказания

В начале августа 37-летний мужчина написал в комментариях к новости, что если чрезвычайное положение снова будет введено, он убьет премьер-министра Юри Ратаса.

"37-летний мужчина в ходе беседы осознал серьезность своих действий. По факту случившегося делопроизводство о проступке не начнут, поскольку при проверке обстоятельств мы установили, что реальной опасности для жизни и здоровья премьер-министра нет", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс.

"В случае, если в интернете или в личной беседе человеку угрожают и человек чувствует опасность для своей жизни и здоровья, об этом всегда следует сообщать в полицию, которая установит обстоятельства случившегося. Безусловно, мы проверим обстоятельства и в том случае, если делопроизводство не начнут, — пояснила Силлаотс. — Угрозы убийством, причинением вреда здоровью или значительной порчей или уничтожением имущества наказуемы тогда, когда они влекут за собой реальную опасность или у человека есть основание считать, что угрозу могут претворить в жизнь".