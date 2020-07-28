Угрожавший таллиннским торговым центрам взрывом мужчина получил полтора годы тюрьмы

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 2 января 2020 года в 19:21 он позвонил в торговый центр Viru и сообщил, что через 10 минут там взорвется бомба, а пять минут спустя мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о бомбе в торговом центре Kristiiine.

Уголовное дело Эндри включало в себя еще три эпизода — в сентябре 2019 года он попался за рулем в состоянии наркотического опьянения, в декабре того же года его задержали за езду без прав, а 2 января — через полчаса после звонков с угрозами взрывов — обвиняемый устроил драку на Балтийском вокзале.

При этом самого сурового наказания — лишения свободы на полтора года — прокурор потребовал для него именно за звонки с угрозами взрыва. За решеткой он проведет полтора года.

Ранее обвиняемый в уголовном порядке наказывался всего один раз, в административном — 42 раза.