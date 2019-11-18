Угрожавший Каллас ”Калле Тамм Вахур” еще в марте присылал угрозы журналистке Вилье Кийслер(8)
Человек, который в четверг угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас, в марте угрожал и журналистке Вилье Кийслер, которая тогда работала в Postimees.
Человек, который в четверг угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас, в марте угрожал и журналистке Вилье Кийслер, которая тогда работала в Postimees.
”И твой Михайлов день наступит”, — написал Калле Тамм Вахур 18 марта Кийслер в личные сообщения в соцсетях.
Как и Каллас, Кийслер обратилась в полицию. В тот период она получила не одного такое сообщение от разных авторов. Через некоторое время полиция сообщила, что ввиду отсутствия реальной угрозы уголовное дело возбуждено не будет.
То же самое полиция сообщила и Каллас.
Личность человека, скрывающегося за псевдонимом Калле Тамм Вахур, до настоящего момента неизвестна. При этом полиция отмечает, что угрозы этот человек не представляет.
Как мы уже писали ранее, человек, который угрожал Каллас в Facebook, использует фейковый аккаунт под именем Калле Тамм Вахур и ранее с этого аккаунта распространял новости с сайта EKRE.
Первая запись сделана в октябре 2017 года, непосредственно перед местными выборами. Если еще вчера в качестве фотографии профиля были установлены те же самые освобожденные от наручников руки, что фигурируют на фото угроз, то вечером фотография была заменена.
Скрывающийся за аккаунтом человек представляет себя любителем декоративных камней. Вчера он сменил в профиле и свое место жительства со Швеции на Южную Корею.
Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угроза убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.
Каллас поделилась содержанием угроз в Facebook, так как услышала, что подобные угрозы в последнее время получают многие эстонские политики-женщины, которые просто выполняют свою работу.
"Мы найдем тех, кто придет и раз…ет тебя сначала в хлам, и тогда посмотрим, что еще с тобой можно будет сделать, но эта хрень не может больше продолжаться. Ты считаешь, что находишься за гранью безнаказанности. А мы тебе скажем, что нет", — написал Каллас угрожавший ей человек.
"В Эстонии скоро начнут происходить вещи, которые еще никогда не происходили. Ты — приоритет в списке. Твое раз…анное тело и фото этого пойдут по всей Эстонии и по миру", — пообещал неизвестный.
Он также отметил, что Эстония — маленькая страна, как и весь мир, поэтому Каллас может и не думать, что угрозы не воплотятся в жизнь.
"Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить", — завершил он свою угрозу.
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