Угрожавший Каллас ”Калле Тамм Вахур” еще в марте присылал угрозы журналистке Вилье Кийслер

”И твой Михайлов день наступит”, — написал Калле Тамм Вахур 18 марта Кийслер в личные сообщения в соцсетях.

Как и Каллас, Кийслер обратилась в полицию. В тот период она получила не одного такое сообщение от разных авторов. Через некоторое время полиция сообщила, что ввиду отсутствия реальной угрозы уголовное дело возбуждено не будет.

То же самое полиция сообщила и Каллас.

Личность человека, скрывающегося за псевдонимом Калле Тамм Вахур, до настоящего момента неизвестна. При этом полиция отмечает, что угрозы этот человек не представляет.

Как мы уже писали ранее, человек, который угрожал Каллас в Facebook, использует фейковый аккаунт под именем Калле Тамм Вахур и ранее с этого аккаунта распространял новости с сайта EKRE.

Первая запись сделана в октябре 2017 года, непосредственно перед местными выборами. Если еще вчера в качестве фотографии профиля были установлены те же самые освобожденные от наручников руки, что фигурируют на фото угроз, то вечером фотография была заменена.

Скрывающийся за аккаунтом человек представляет себя любителем декоративных камней. Вчера он сменил в профиле и свое место жительства со Швеции на Южную Корею.

Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угроза убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.

Каллас поделилась содержанием угроз в Facebook, так как услышала, что подобные угрозы в последнее время получают многие эстонские политики-женщины, которые просто выполняют свою работу.