02.06.2020, 12:40
Угрожавший аптекарю в Пельгуранна мужчина до сих пор не пойман
Вчера днем полиция отреагировала на вызов в аптеку Benu в районе Пельгуранна, где мужчина угрожал аптекарю и требовал лекарства. Несмотря на развернутую полицейскую операцию, мужчина до сих пор не найден. Его личность также не установлена.
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