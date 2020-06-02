02.06.2020, 12:40

Угрожавший аптекарю в Пельгуранна мужчина до сих пор не пойман

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Угрожавший аптекарю в Пельгуранна мужчина до сих пор не пойман
Foto: Delfi lugeja

Вчера днем полиция отреагировала на вызов в аптеку Benu в районе Пельгуранна, где мужчина угрожал аптекарю и требовал лекарства. Несмотря на развернутую полицейскую операцию, мужчина до сих пор не найден. Его личность также не установлена.

В ходе инцидента никто не пострадал. Желаемого мужчина в аптеке так и не получил, уйдя с пустыми руками.

Согласно данным Delfi, мужчина был в капюшоне и медицинской маске.

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