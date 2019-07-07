Угонщики вновь активизировались! Полиция просит водителей новых машин быть внимательными

В пятницу в Пярну на улице Папли угнали Toyota Auris, сегодня поступили еще два сообщения — на улице Май угнан второй автомобиль этой же марки, а с бульвара Таммсааре похищена Toyota C-HR. Все пропавшие машины были оборудованы системой доступа и завода без ключа.

Для того, чтобы защититься от угонщиков, начальник криминального бюро Ляэнеской префектуры Тармо Вярят советует автовладельцам держать ключи по возможности подальше от машины.

”Когда автомобиль, оснащенный данной системой, стоит перед домом, а ключи оставлены, к примеру, в коридоре, это облегчает ворам угон, потому что сигнал ключей доходит до транспортного средства”, — пояснил Вярат и добавил, что особое внимание на безопасность своей машины должны обратить владельцы авто с иностранными номерами.

”Автовладельцам нужно незамедлительно сообщать по телефону 112 о случаях воровства номеров”, — сказал Вярат.