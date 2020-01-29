29.01.2020, 17:31

Уголовное дело по стрельбе на Теллискиви закрыто. Мотивы нападения выяснить не удалось


Каролийна Васли
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Уголовное дело по стрельбе на Теллискиви закрыто. Мотивы нападения выяснить не удалось
Tiit Blaat

Пыхьяская префектура с санкции прокуратуры закрыла в понедельник уголовное дело по стрельбе на таллиннской улице Теллискиви.

В 3 часа ночи 21 июня 2019 года в Центр тревоги сообщили о том, что на улице Теллискиви в результате стрельбы в таксистов погиб 32-летний Максим, второй его коллега — Сергей — был в критическом состоянии госпитализирован, но выжил. Преступник сделал 11 выстрелов из пистолета ТТ.

21 июня было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Полиция быстро установила личность стрелка — 30-летний Райво Юримяэ, ранее работавший водителем такси на предприятии Vaba Takso. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Юримяэ обнаружили сидящим на автобусной остановке в Набала, в его руке было оружие. Увидев полицейских, он покончил жизнь самоубийством.

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Правоохранительные органы хотели всё-таки выяснить причину, по которой Райво Юримяэ схватился за пистолет и открыл стрельбу. Полиция сразу же сообщила, что стрелок выбрал своих жертв случайно, ранее он с ними связан не был.

"Из-за смерти преступника многие вопросы остались без ответа, в ходе расследования не удалось выяснить точные мотивы содеянного, хотя ясно, что целью стрелка были именно водители такси", — сказал начальник отдела преступлений против личности Криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Старший прокурор Катрин Паэсоо пояснила, что уголовное дело закрыли в связи со смертью подозреваемого. "Хотя довольно быстро стало ясно, что Райво действовал в одиночку, и его смерть повлечет закрытие дела, мы всё-таки провели различные следственные действия для того, чтобы близким погибшего водителя такси и получившему ранения водителю были обеспечены права потерпевших, и у них была возможность получить поддержку от государства".

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