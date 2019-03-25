Ударившую ножом сожителя в Маарду девушку отправили в тюрьму на десять месяцев

Сегодня Харьюский уездный суд признал Екатерину 1992 года рождения виновной в том, что она ударила сожителя ножом и этим причинила тяжкий вред здоровью, и назначил ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев тюремного заключения, из которых одна должна сразу отбыть десять месяцев.

Согласно обвинению прокуратуры, Екатерина 1992 года рождения в ходе ссоры ударила мужчину в область грудной клетки, почки и лопатки, причинив этим тяжкий вред здоровью потерпевшего.

У мужчины 1986 года рождения как осложнение из-за перелома третьего ребра и идущей в грудную полость колото-резаной раны возник левосторонний гемопневмоторакс, что является опасным для жизни вредом здоровью.

Вдобавок женщина нанесла мужчине колото-резаные раны с правой стороны в нижней части спины и с левой стороны в верхней части спины, что рассматривается как кратковременный вред здоровью.

С Екатерины также взыскали процессуальные расходы на общую сумму 2364,48 евро, которые нужно заплатить в течение года после вступления приговора суда в силу. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в течение семи дней с момента оглашения резолютивной части приговора.