Ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея выпрыгнул из окна

Об инциденте нам написали сразу несколько читателей.

Delfi направил запрос в Департамент полиции и погранохраны. Как только комментарий поступит, мы его опубликуем.

Другой ученик лицея на условиях анонимности сообщил, что из окна выпрыгнул ученик 9 класса. "Инцидент произошел на перемене на 4-м этаже. Он стоял у окна и слушал музыку в наушниках, как ему позвонили или прислали SMS сообщение. После этого он открыл окно, выкинул в него рюкзак и сел на подоконник. Он крикнул "Всем аривидерчи!" и спиной вперед выпал из окна. Говорят, что парень чудом остался жив, сломал только руку и получил травму челюсти", — сообщил источник.

Один из работников лицея, пожелавший остаться анонимным, сказал: ”Раз у вас есть информация, скорее всего, так и было”.

Новость дополняется.