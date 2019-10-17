Ученик Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея выпрыгнул из окна

Об инциденте нам сообщили сразу несколько читателей.

Комментарий Департамента полиции и погранохраны: Сегодня в 10.10 утра поступило сообщение о том, что в Ыйсмяэ 15-летний подросток упал с четвертого этажа. Получившего травмы подростка доставили в больницу. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.

Ученик лицея на условиях анонимности сообщил, что из окна выпрыгнул ученик 9 класса. "Инцидент произошел на перемене на 4-м этаже. Он стоял у окна и слушал музыку в наушниках, как ему позвонили или прислали SMS сообщение. После этого он открыл окно, выкинул в него рюкзак и сел на подоконник. Он крикнул "Всем аривидерчи!" и спиной вперед выпал из окна. Говорят, что парень чудом остался жив, сломал только руку и получил травму челюсти", — сообщил источник.

Как выяснил корреспондент RusDelfi, в лицее были отменены уроки.

По сообщению одного из читателей, сейчас молодому человеку проводят операцию.

Сама школа воздерживается от комментариев. Корреспонденту сказали, что директора на месте нет. В 16:30 в лицее состоится совещание, посвященное инциденту.

Согласно имеющейся информации, на момент инцидента в школе находились иностранные гости — учителя из Нидерландов, которые приехали в школу по программе обмена опытом. Они якобы стали свидетелями того, как подросток выпрыгнул из окна.

Еще один читатель отмечает, что в рекреации всегда должен быть один учитель, который следит за порядком, но в этот раз никого не было. Однако ученики школы опровергают эту информацию.

"Дежурный учитель всегда находится на каждом этаже нашей школы, этот раз тоже не стал исключением. Так как ситуация произошла крайне резко, учитель, к сожалению, не смог среагировать на данную ситуацию и предотвратить падение ученика", — рассказывает один ученик.