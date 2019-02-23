Участники эстонской телепередачи "4x4" чудом спаслись, провалившись на внедорожнике под лед на Таймыре



Сегодня около пяти утра в сделанной на Facebook публикации эстонцы рассказали о случившемся, сообщив, что быстра реакция помогла выжить всем находившимся в автомобиле. ”За 40 секунд машина скрылась подо льдом”, — говорится в сообщении.

Со всеми участниками ЧП все настолько нормально, насколько может быть в такой ситуации.

Мужчины комментируют ЧП вполне оптимистично: ”Ничего страшного. Мы живы, здоровы, сыты, не мерзнем. Цель достигнута. Местные говорят, что для такой поездки произошедшее — не большая потеря”.