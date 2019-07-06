Участились ДТП с водителями велосипедов и самокатов: в пятницу трое оказались в больнице

Первый случай имел место в 7.10 в Йыхви на Нарвском шоссе, где 68-летний водитель Volkswagen Golf выезжал на шоссе и столкнулся с ехавшей по тротуару на электрическом самокате 47-летней женщиной. Пострадавшую доставили в больницу.

В 11.15 в Таллинне на перекрестке улиц Вана-Каламая и Копли, где ехавшая по переходу на велосипеде 23-летняя женщина столкнулась с автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 65-летний мужчина. Велосипедистку доставили в больницу.

В 17.11 еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в столице на Мустакиви теэ, где пересекавший дорогу на велосипеде 48-летний мужчина столкнулся с совершавшей правый поворот Toyota Hilux, за рулем которой находился 50-летний мужчина. Велосипедиста отвезли в больницу.