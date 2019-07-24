Убивший мужчину отверткой таксист досрочно выйдет из тюрьмы

В начале июля Тартуский уездный суд решил, что мужчине можно назначить электронный надзор дома у родителей Рохта. Испытательный срок Рохта продлится до середины ноября 2022 года.

Рохт должен оставаться под электронным надзором следующие девять месяцев.

Помимо этого Рохт должен являться к криминальному попечителю, спрашивать у чиновника криминального попечения разрешения, если он уезжает больше чем на 15 дней. Вдобавок Рохту нельзя употреблять наркотики или психотропные вещества, нельзя общаться с людьми, имеющими криминальное прошлое или употребляющими наркотики. Также Рохт должен участвовать в социальной программе и найти работу. После освобождения Рохт надеется без труда найти в Таллинне предназначенную для разнорабочего работу. Также, по данным Тартуской тюрьмы, у Меэлиса Рохта есть финансовые требования на сумму около 7000 евро.

В общей сложности Рохт отбыл примерно три с половиной года из восьмилетнего наказания по совокупности.