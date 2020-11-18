Убившие молотком лисенка и кота мужчины получили наказание в виде штрафа

"Данные случаи с одной стороны похожи, с другой — совершенно разные, — отметил окружной прокурор Индрек Калда. — В обоих случаях животное было убито мотолком, но при совершенно разных обстоятельствах”. Он пояснил, что в первом случае было убито дикое животное, которое пробралось в магазин в Кярдла. Во втором случае пожилой мужчина из Хаапсалу, переживая за возможные проблемы со здоровьем, убил больное домашнее животное.

При изучении доказательств в обоих случаях прокуроры пришли к выводу, что речь идет о ненадлежащем обращении, однако до суда дела доводить все же не стали. ”С учетом ситуации, которая привела к убийству, предыдущего поведения подозреваемых и их отношения к случившемуся, законом разрешено заканчивать уголовные дела в порядке опортунитета. Здесь в обоих случаях прокуратура посчитала, что в судебном наказании нет необходимости и будет достаточно денежного обязательства”, — сказал прокурор.

Он отметил, что оба мужчины во время расследование поняли, что такое поведение в отношении животных недопустимо, и вероятность того, что кто-то из них в дальнейшем совершит еще одно подобное преступление, минимальна.

Таким образом дело было прекращено из соображений нецелесообразности, то есть по принципу опортунитета.

Об убийстве лисенка можно прочитать ЗДЕСЬ. О втором случае читайте ЗДЕСЬ.

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