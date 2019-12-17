Убившему жену и расчленившему ее труп жителю Ласнамяэ грозит 15 лет тюрьмы

В Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, в котором 43-летнего Игоря Лийва обвинили в убийстве своей жены и последующем расчленении ее трупа, пишет rus.err.ee.
Во вторник, 17 декабря, старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо потребовала признать Лийва виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
Сам Игорь Лийва в ходе судебного следствия полностью признал свою вину, и суд вынесет решение по этому делу в феврале 2020 года.
Тело жертвы было найдено 9 января в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ, подозреваемый был задержан там же.
По оценке следователей и судмедэкспертов, удар ножом был нанесен в рождественские праздники, но подозреваемый не сообщил об этом ни полиции, ни в скорую помощь, и женщина умерла в квартире от полученной раны, после чего мужчина остался в квартире вместе с трупом, продолжил употребление алкоголя, а убийство обнаружили спустя почти две недели ее близкие родственники, которые пришли проверить квартиру/
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