Убившему жену и расчленившему ее труп жителю Ласнамяэ грозит 15 лет тюрьмы

Во вторник, 17 декабря, старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо потребовала признать Лийва виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Сам Игорь Лийва в ходе судебного следствия полностью признал свою вину, и суд вынесет решение по этому делу в феврале 2020 года.

Тело жертвы было найдено 9 января в квартире на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ, подозреваемый был задержан там же.

По оценке следователей и судмедэкспертов, удар ножом был нанесен в рождественские праздники, но подозреваемый не сообщил об этом ни полиции, ни в скорую помощь, и женщина умерла в квартире от полученной раны, после чего мужчина остался в квартире вместе с трупом, продолжил употребление алкоголя, а убийство обнаружили спустя почти две недели ее близкие родственники, которые пришли проверить квартиру/