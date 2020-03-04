04.03.2020, 12:14

Убийство в нарвском салоне красоты: обвиняемому на 4 года сократили тюремный срок

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Politsei arreteerib naist
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Тартуский окружной суд смягчил приговор нарвитянину Сергею Голубеву, которого обвинили в жестоком убийстве жены в салоне красоты, с 18 до 14 лет тюрьмы.

Адвокаты Сергея Голубева настаивали на отмене приговора Вируского уездного суда и просили переквалифицировать совершенное их подзащитным деяние на менее тяжкое, пишет rus.err.ee.

Однако согласно обвинению, сначала он жестоко избил, а затем задушил свою жену. В гневе мужчина также разбил большую часть интерьера салона красоты.

Убийство 42-летней Елены, шокировавшее Нарву, произошло 21 апреля 2018 года. Женщина была убита в салоне красоты, владелицей которого она являлась и в котором работала косметологом.

На месте преступления полиция задержала ее мужа. По данным СМИ, убийство было совершено из ревности, той же версии придерживались и обвинители.

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