Убийство в нарвском салоне красоты: обвиняемому на 4 года сократили тюремный срок

Адвокаты Сергея Голубева настаивали на отмене приговора Вируского уездного суда и просили переквалифицировать совершенное их подзащитным деяние на менее тяжкое, пишет rus.err.ee.

Однако согласно обвинению, сначала он жестоко избил, а затем задушил свою жену. В гневе мужчина также разбил большую часть интерьера салона красоты.

Убийство 42-летней Елены, шокировавшее Нарву, произошло 21 апреля 2018 года. Женщина была убита в салоне красоты, владелицей которого она являлась и в котором работала косметологом.

На месте преступления полиция задержала ее мужа. По данным СМИ, убийство было совершено из ревности, той же версии придерживались и обвинители.