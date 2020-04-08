Убийство: в Нарве на предприятии обнаружили труп мужчины

Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-оетнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил один раз ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что употребив алкоголь его поведение становится непредсказуемым. ”Способность мужчины разрешать конфликты заметно снижена, он не беспокоится о жизни и здоровье других людей, поэтому есть основания полагать, что мужчина может продолжать совершать преступления, в том числе преступления, наносящие ущерб жизни и здоровью других,” пояснила прокурор Кыргмаа.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.

„Кропотливая работа следователей помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", — сказала капитан полиции Татьяна Пресс.

Вируский Уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.

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