Убийство: в Нарве на предприятии обнаружили труп мужчины

Рано утром, 1 апреля на предприятии, расположенном в Нарве на улице Калда обнаружили труп мужчины. Так как это произошло на производстве, полиция начала уголовное производство по статье, рассматривающей несчастный случай на производстве. В ходе расследования выяснилось, что это убийство.
Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-оетнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил один раз ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что употребив алкоголь его поведение становится непредсказуемым. ”Способность мужчины разрешать конфликты заметно снижена, он не беспокоится о жизни и здоровье других людей, поэтому есть основания полагать, что мужчина может продолжать совершать преступления, в том числе преступления, наносящие ущерб жизни и здоровью других,” пояснила прокурор Кыргмаа.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.
„Кропотливая работа следователей помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", — сказала капитан полиции Татьяна Пресс.
Вируский Уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.
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