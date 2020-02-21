Убийство в Мустамяэ: подозреваемый в поножовщине со смертельным исходом арестован
Суд принял положительное решение по ходатайству прокуратуры об аресте мужчины, зарезавшем в среду в Мустамяэ человека.
Суд принял положительное решение по ходатайству прокуратуры об аресте мужчины, зарезавшем в среду в Мустамяэ человека.
Окружной прокурор Келли Круузимяги пояснил, что хотя подозреваемый в этом жестоком преступлении ранее не наказывался в уголовном порядке, его поведение настолько опасно, что прокуратура ходатайствовала о его аресте на время проведения следствия.
"52-летний мужчина признан подозреваемым в убийстве. Учитывая собранную к сегодняшнему дню информацию, прежде всего то обстоятельство, что подозреваемый носил с собой без всяких на то оснований нож, который и использовал, прокуратура ходатайствовала об изоляции этого человека от общества", — сказал Круузимяги.
Напомним, что в среду около 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение том, что недалеко недалеко от автобусной остановки Vambola на бульваре Сыпрузе один мужчина ударил ножом другого. Прибывшая на место скорая доставила потерпевшего — 56-летнего мужчину — в больницу. К сожалению, потерпевший скончался.
Полиция сразу же приступила к изучению следов и сбору информации, чтобы установить личность нападавшего и его местонахождение, и в четверг днем им это удалось.
Около 14:00 полицейские полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 52-летний мужчина, не имеющий судимостей.
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