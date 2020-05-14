Убийство на хуторе в Элва: один из подозреваемых арестован, другой отпущен

Прокуратура ходатайствовала об аресте братьев-близнецов, 53-летних Тео и Рихо. Суд удовлетворил ходатайство в отношении Тео. Суд не счел обоснованным взятие под стражу Рихо, передает rus.err.

Напомним, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о том, что в волости Элва в Тартумаа выстрелили из охотничьего ружья в 59-летнего мужчину. К сожалению, от полученных ран он скончался на месте.

Сообщение о возможной стрельбе в частном доме поступило в 18:11. Полиция развернулся масштабную операцию с привлечением патрульного экипажа, команды быстрого реагирования и спецподразделения K-Komando. Поскольку не было известно, что их ждет, стражи порядка в целях защиты людей перекрыли близлежащие дороги.

По прибытии на место полицейские обнаружили во дворе дома 59-летнего мужчину с пулевым ранением, который, с сожалению, скончался. В качестве подозреваемого задержали двух 53-летних мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Детали инцидента выяснит следствие.

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