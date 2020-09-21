Убийство музыканта: Госсуд рассмотрит ходатайство об оправдании обвиняемого
В понедельник, 21 сентября, Государственный суд принял в производство кассационную жалобу адвокатов Карела Шмутова, который судами двух первых инстанций был признан виновным в убийстве музыканта Райво Рятте по прозвищу Kõmmari.
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