Убийство музыканта: Госсуд рассмотрит ходатайство об оправдании обвиняемого
В понедельник, 21 сентября, Государственный суд принял в производство кассационную жалобу адвокатов Карела Шмутова, который судами двух первых инстанций был признан виновным в убийстве музыканта Райво Рятте по прозвищу Kõmmari.
Полуживого истерзанного мальчика нашли в подмосковном лесу
Игорь Суркис: Луческу живет на базе «Динамо»
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
В Днепре спасают Егора, которого порвала собака