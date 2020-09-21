21.09.2020, 14:14

Убийство музыканта: Госсуд рассмотрит ходатайство об оправдании обвиняемого


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Muusik Kõmmari tapnud mees astus kohtu ette
Foto: Priit Simson

В понедельник, 21 сентября, Государственный суд принял в производство кассационную жалобу адвокатов Карела Шмутова, который судами двух первых инстанций был признан виновным в убийстве музыканта Райво Рятте по прозвищу Kõmmari.

Адвокаты Шмутова ходатайствуют об оправдании своего подзащитного, пишет RusERR.

В качестве альтернативы, если кассационная жалоба не будет удовлетворена, защитники просят Госсуд не наказывать Шмутова реальным лишением свободы.

Решением Харьюского уездного суда от 18 мая Шмутова, которому изменили статью обвинения с "убийство" на "спровоцированное убийство", приговорили к двум годам и пяти месяцам реального тюремного заключения.

Таллиннский окружной суд 25 июня не нашел оснований для отмены этого решения, оставив в силе и вынесенное судом первой инстанции наказание.

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