Убийство асоциала в Ыйсмяэ: суд освободил обвиняемых из-под ареста

На сегодняшнем заседании обсуждали замену ареста электронным наблюдением.

Суд решил заменить меру пресечения арест электронным наблюдением до оглашения приговора суда. Мера пресечения не изменится сразу, у прокурора есть 15 дней на обжалование постановления, новую меру пресечения применят после вступления постановления в силу, то есть до тех пор обвиняемые будут находиться под стражей.

Обсуждение уголовного дела начнется в суде в марте будущего года. Заседания закрытые.

20 августа утром в Таллинне у многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ нашли тело мужчины с признаками насилия. Это был ведущий асоциальный образ жизни 53-летний мужчина. По оценке судебного врача, мужчина умер в результате избиения. На месте происшествия работали полицейские, которые собрали улики и следы и на основании полученной информации начали выяснять возможных подозреваемых.

23 августа следователи задержали 15-летнего и 16-летнего молодых людей в качестве подозреваемых в убийстве. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 24 августа молодых людей взяли под стражу на время предварительного следствия.