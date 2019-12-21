Убийца из Кюкитая скоро предстанет перед судом: обвиняемый угрожал расправой и полицейскому(4)
Обвиняемый в убийстве 16-летнего друга 21-летний Эдуард Каск угрожал до этого убийством и полицейскому.
Обвиняемый в убийстве 16-летнего друга 21-летний Эдуард Каск угрожал до этого убийством и полицейскому.
Лыунаская окружная прокуратура направила после полугодового расследования в суд уголовное дело по обвинению 21-летнего Эдуарда Каска в убийстве 16-летнего юноши.
Согласно обвинению, Каск решил 30 июня наказать своего знакомого 16-летнего молодого человека, который, как считал подсудимый, должен ему денег. По данным Delfi, речь идет о сумме всего в 60 евро.
Обвинение не ограничивается только убийством - ему вменяется в вину грубое нарушение общественного порядка, физическое насилие, угрозы полицейскому и хищение спирного.
Убийство
Еще за неделю до трагического пожара в деревне Кюкитая (волость Тарту) молодые люди дружески отмечали Иванов день, хотя, как стало известно в ходе следствия, примерно в это время 16-летний Каспар пару раз получил кулаком в лицо от Эдуарда. Но в социальную сеть попали только дружеские фотографии, где оба позируют в общей компании.
Спустя неделю, воскресным утром 30 июня, стало ясно, что эти дружеские отношения - фикция. Эдуард вместе со своим другом Расмусом приехал в Кюкитая востребовать свой долг. Эдуард поджог по собственной инициативе принадлежащий бабушке Каспара дом. Расмуса, поначалу, проходившего по делу соучастником, потом переквалифицировали в свидетеля.
Каспар находился во время поджога на втором этаже дома и оказался в огненной западне, получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом.
Когда на место прибыли пожарные, дом уже вовсю полыхал. У полиции на основании собранных улик сразу возникло подозрение, что мог иметь место поджог. Быстро был установлен круг подозреваемых, и в ночь на понедельник Расмус вместе с Эдуардом были задержаны. Через пару дней ранее неоднократно судимый Эдуард был арестован, Расмуса отпустили под подписку.
Помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийса Кыйв отмечает, что обвиняемый совершил убийство жестоким, мучительным и общественно опасным способом. Из прежних наказаний Каск необходимых выводов не сделал, поэтому его на сей раз может ждать пожизненное заключение.
"На основании результатов расследования мы можем сказать, что жестокость и безразличие к имуществу и здоровью других людей в обвиняемом сильно укоренились", - добавила Кыйв.
Начальник отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры Райн Восман рассказал, что помимо перечисленный выше преступлений за Каском числятся и другие правонарушения. К примеру, в феврале в тартуском торговом центре Tasku он ударил в лицо 61-летнего мужчину.
В июне Каск угрожал убийством полицейскому, который в июне этого года доставил его протрезвляться в Тартуский арестный дома. Безнаказанными остались удар в лицо 15-летней девушке (2017) и систематическое воровство алкоголя. Теперь прокуратура предъявила ему обвинения и по этим эпизодам.
Послужной список
В июле 2017 года Тартуский уездный суд признал Эдуарда виновным в нескольких преступлениях. 19-летнему молодому человеку инкриминировали преступления, связанные с насильственными действиями, его также в составе шайки неоднократно ловили на взломах и кражах. По совокупности преступлений он провел за решеткой почти восемь месяцев.
Примечателен такой факт: когда Эдуард, после отсидки половины срока ходатайствовал об УДО, суд оценил вероятность совершения им нового насильственного преступления в течение ближайших двух лет как 69%. До трагических событий в Кюкитая оставался один год и 9 месяцев.
До первой "ходки" Эдуард получал пенсию по нетрудоспособности и с 16-17 лет практически ежедневно, по его словам, употреблял алкоголь Домашним языком Эдуарда является русский, эстонским он владел недостаточно для того, чтобы продолжать обучение в профессиональном училище, куда он поступил после окончания основной школы.
Согласно характеристике двухлетней давности от Вируской тюрьмы, Эдуарда не заботили последствия его деяний, он вел себя безрассудно, импульсивно, у него отсутствовало умение справляться с эмоциями. Он был сосредоточен на своем благополучии, к которому шел без учета отрицательных последствий. Такая характеристика и стала причиной того, что суд отказал ему в УДО.
Не прошло и месяца после освобождения в марте прошлого года, как Эдуард взялся за старое: стал систематически воровать и применять силу в отношении других людей. За что в мае 2018 вновь был на пять месяцев отправлен за решетку, откуда вышел на свободу в сентябре условно-досрочно с двухлетним испытательным сроком.
Что не помешало ему продолжить совершать правонарушения - в апреле он получил штраф в 40 евро за нарушение правил поведения в общественном месте.
К профилю Эдуарда можно добавить, что еще до первой отсидки, в 2016 году его оштрафовали на 700 евро за оскорбление представителя власти. А еще раньше, в 2012, когда Эдуарду было 14 лет, его поведение было предметом обсуждения в Тартуской уездной комиссии по делам несовершеннолетних.
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