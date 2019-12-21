Убийца из Кюкитая скоро предстанет перед судом: обвиняемый с угрожал расправой и полицейскому

Лыунаская окружная прокуратура направила после полугодового расследования в суд уголовное дело по обвинению 21-летнего Эдуарда Каска в убийстве 16-летнего юноши.

Согласно обвинению, Каск решил 30 июня наказать своего знакомого 16-летнего молодого человека, который, как считал подсудимый, должен ему денег. По данным Delfi, речь идет о сумме всего в 60 евро.

Обвинение не ограничивается только убийством - ему вменяется в вину грубое нарушение общественного порядка, физическое насилие, угрозы полицейскому и хищение спирного.

Убийство

Еще за неделю до трагического пожара в деревне Кюкитая (волость Тарту) молодые люди дружески отмечали Иванов день, хотя, как стало известно в ходе следствия, примерно в это время 16-летний Каспар пару раз получил кулаком в лицо от Эдуарда. Но в социальную сеть попали только дружеские фотографии, где оба позируют в общей компании.

Спустя неделю, воскресным утром 30 июня, стало ясно, что эти дружеские отношения - фикция. Эдуард вместе со своим другом Расмусом приехал в Кюкитая востребовать свой долг. Эдуард поджог по собственной инициативе принадлежащий бабушке Каспара дом. Расмуса, поначалу, проходившего по делу соучастником, потом переквалифицировали в свидетеля.

Каспар находился во время поджога на втором этаже дома и оказался в огненной западне, получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом.