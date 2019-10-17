У жителя Эстонии таможенники отобрали 28 килограммов носков для хоккейной команды

Гражданин Эстонии не подумал, что при перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза, необходимо заранее ознакомиться с таможенными правилами, сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления России.

Мужчина прибыл на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород пассажиром в легковом автомобиле по направлению ”въезд в РФ”. Гражданин заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.

Совместно с сотрудниками пограничной службы должностными лицами МАПП Ивангород был проведен таможенный контроль, в ходе которого установлено, что в багажном отсеке транспортного средства находится товар, принадлежащий пассажиру автомобиля. Таможенники обнаружили 654 пары носков общим весом 28 килограммов.

В своем объяснении гражданин пояснил, что купил носки в Нарве в магазине Second Hand. Товар вез в Санкт-Петербург своему родственнику для хоккейной команды. С правилами перемещения товаров знаком не был. О том, что товар необходимо декларировать, не знал. Информацию на щитах при въезде в РФ не видел. Вину свою признает.

Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:

1) заявления физического лица о товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

2) характера и количества товаров;