17.10.2019, 10:41

У жителя Эстонии таможенники отобрали 28 килограммов носков для хоккейной команды

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rus.delfi.ee
EST 33
Ivangorod, piir, 03.01.2017
Foto: Sergei Stepanov, NPA

На КПП Ивангороде был задержан гражданин Эстонии с 28 килограммами носков, которые, как он пояснил, предназначались родственнику для хоккейной команды. Мужчина не задекларировал товар и тот был конфискован.

Гражданин Эстонии не подумал, что при перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза, необходимо заранее ознакомиться с таможенными правилами, сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления России.

Мужчина прибыл на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород пассажиром в легковом автомобиле по направлению ”въезд в РФ”. Гражданин заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.

Совместно с сотрудниками пограничной службы должностными лицами МАПП Ивангород был проведен таможенный контроль, в ходе которого установлено, что в багажном отсеке транспортного средства находится товар, принадлежащий пассажиру автомобиля. Таможенники обнаружили 654 пары носков общим весом 28 килограммов.

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В своем объяснении гражданин пояснил, что купил носки в Нарве в магазине Second Hand. Товар вез в Санкт-Петербург своему родственнику для хоккейной команды. С правилами перемещения товаров знаком не был. О том, что товар необходимо декларировать, не знал. Информацию на щитах при въезде в РФ не видел. Вину свою признает.

Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:

1) заявления физического лица о товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

2) характера и количества товаров;

3) частоты пересечения физическим лицом и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Исходя из фактов, выявленных в ходе таможенного контроля, а именно: характера перемещаемого товара, а также объяснения физического лица следует, что данный товар не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке, подчеркивают российские таможенники.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, Кингисеппской таможней проводится товароведческая экспертиза и другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

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