04.04.2020, 14:48
У торгового центра Viru найдена подозрительная сумка
Сегодня у торгового центра Viru была найдена подозрительная сумка.
Сегодня у торгового центра Viru была найдена подозрительная сумка.
Сейчас спасатели выясняют, представляет ли она опасность для окружающих.
Полиция оцепила место происшествия. Движение частично нарушено.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Рошаль открыл глаза россиянам на коронавирус
Супруги умерли в один день от коронавируса
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Высокой смертности от коронавируса в Италии найдено объяснение