04.04.2020, 14:48

У торгового центра Viru найдена подозрительная сумка


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У торгового центра Viru найдена подозрительная сумка
Foto: Terje Lepp

Сегодня у торгового центра Viru была найдена подозрительная сумка.

Сейчас спасатели выясняют, представляет ли она опасность для окружающих.

Полиция оцепила место происшествия. Движение частично нарушено.

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