У торгового центра Viru найдена подозрительная сумка

Сегодня у торгового центра Viru была найдена подозрительная сумка.
Сейчас спасатели выясняют, представляет ли она опасность для окружающих.
Полиция оцепила место происшествия. Движение частично нарушено.
Сегодня у торгового центра Viru была найдена подозрительная сумка.
Сейчас спасатели выясняют, представляет ли она опасность для окружающих.
Полиция оцепила место происшествия. Движение частично нарушено.
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