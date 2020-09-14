14.09.2020, 09:00
У торгового центра Ülemiste сбили велосипедиста
ДТП произошло в воскресенье днем.
ДТП произошло в воскресенье днем.
В 14:19 в Таллинне у здания по адресу Суур-Сыямяэ 26-летний мужчина на автомобиле Ford Focus въехал на парковку и столкнулся с 49-летним мужчиной на велосипеде.
Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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