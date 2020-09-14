У торгового центра Ülemiste сбили велосипедиста

В 14:19 в Таллинне у здания по адресу Суур-Сыямяэ, 4 26-летний мужчина на автомобиле Ford Focus въехал на парковку и столкнулся с 49-летним мужчиной на велосипеде.

Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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