У торгового центра Кристийне автомобиль сбил на переходе молодую женщину

Сегодня в Таллинне в вечерний час пик на перекрестке у торгового центра Кристийне произошло ДТП: автомобиль сбил молодую женщину.
Авария произошла в 17.23. По предварительной информации, имел место наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
28-летнюю женщину сбил автомобиль Mitsubishi, который не успел пересечь перекресток на зеленый свет. За рулем находилась 57-летняя женщина, она была трезвая. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
За первые дни этого года в столичных ДТП получили травмы 11 пешеходов.
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