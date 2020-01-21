У торгового центра Кристийне автомобиль сбил на переходе молодую женщину

Авария произошла в 17.23. По предварительной информации, имел место наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

28-летнюю женщину сбил автомобиль Mitsubishi, который не успел пересечь перекресток на зеленый свет. За рулем находилась 57-летняя женщина, она была трезвая. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

За первые дни этого года в столичных ДТП получили травмы 11 пешеходов.