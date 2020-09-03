03.09.2020, 08:30

У таллиннской больницы автомобиль наехал мужчине на ногу


EST
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi autoFoto: Ilmar Saabas

В Таллинне у Северо-Эстонской региональной больницы автомобиль проехал мужчине по ноге.

Инцидент произошел вчера в 9:39 у здания по адресу Сютисте теэ, 19, где на парковке 69-летний мужчина на автомобиле проехал по ноге пешехода, 34-летнего мужчины.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также: