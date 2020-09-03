03.09.2020, 08:30
У таллиннской больницы автомобиль наехал мужчине на ногу
В Таллинне у Северо-Эстонской региональной больницы автомобиль проехал мужчине по ноге.
В Таллинне у Северо-Эстонской региональной больницы автомобиль проехал мужчине по ноге.
Инцидент произошел вчера в 9:39 у здания по адресу Сютисте теэ, 19, где на парковке 69-летний мужчина на автомобиле Ford Focus проехал по ноге пешехода, 34-летнего мужчины.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства происшествия выясняются.
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