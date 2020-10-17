У пожилой жительницы многоквартирного дома подгорела еда, что привело к пожару

Центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги, поступивший из находящегося в Пярну многоквартирного дома, в пятницу, 16 октября, в 12:10 и выслал на место патруль. Охранник прибыл на место происшествия за четыре минуты и по пульту пожарной сигнализации определил, в какой квартире сработал датчик. Рядом с дверью квартиры уже стоял соседей, которые пытался вызвать по телефону помощь.

При помощи кодового замка охранник вошел в квартиру. По его словам, дым в квартире был настолько густым, что он увидел лишь ноги пожилой хозяйки квартиры, сидевшей в инвалидном кресле. Женщине 80 с лишним лет. Охранник вывез ее на свежий воздух и попросил соседа снять с плиты сковороду и выключить плиту.

Женщина чувствовала себя плохо. Охранник вызвал скорую помощь и медики доставили пострадавшую в больницу на осмотр.

На место прибыл и родственник женщины. Он проветрил помещения и взял под свою опеку попугая, находившегося в квартире.

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