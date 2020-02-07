У побережья Эстонии затонул российский траулер

Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. По данным RusDelfi, 5 моряков сейчас находятся в посольстве России в Эстонии.
По данным финского издания Iltasanomat, сегодня финская погранохрана принимала участие в спасательной операции в эстонских территориальных водах. Как пишет газета, сам траулер затонул, но людей удалось спасти.
По имеющимся данным, речь идет о рыболовецком судне ”Поньгома” (длина 21 метр), которое работало под российским флагом и начало свой путь из порта ”Приморский” в Ленинградской области. Инцидент произошел примерно на половине пути из Вийнисту до Хельсинки.
Департаменте полиции и погранохраны сообщил Delfi, что вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российский рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и два отсека судна наполнились водой. Через какое-то время судно обесточилось.
Центр морской охраны передал сигнал Финляндии и Эстонии, а также связался с судами, находящимися неподалеку от места происшествия. Первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, члены экипажа которого (моряки из Владивостока) обнаружили в воде спасательный плот. Они подняли находившихся там людей на борт. Выяснилось, что два человека нуждаются в медицинской помощи.
Спасший российских моряков танкер (2008 года постройки) шел из Усть-Луги (порт в Ленинградской области) в Копенгаген. После передачи спасенных рыбаков он продолжил рейс в порт назначения.
В спасательной операции участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда (в том числе спасательное судно ”Генерал Курвитс”) и вертолет.
На эстонском вертолете пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн, в Северо-Эстонскую региональную больницу. Два человека пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает. Речь идет о гражданах РФ.
Из больницы Delfi сообщили, что спасенных моряков осмотрели, затем они покинули стены медицинского учреждения.
Как подтвердили RusDelfi в посольстве Российской Федерации в Эстонии, моряки сейчас в Таллинне и находятся в представительстве РФ.
Эстония участвовала в операции вертолетом и двумя судами
К спасательной операции был привлечен вертолет спасательного отряда Департамента полиции и погранохраны и два судна (один из них - спасательный корабль эстонской погранохраны Kindral Kurvits). С финской стороны в операции приняли участие вертолет, два корабля и два гражданских теплохода.
По состоянию на 9 часов Kindral Kurvits еще находился вблизи места гибели траулера, изучая и контролируя ситуацию.
Командир морской спасательной группы Финляндии лейтенант Янне Районянкоски сказал изданию Iltasanomat, что эстонские и финские спасательные подразделения всегда помогают друг другу. "Пару раз в год приходим Эстонии на помощь", - отметил он.
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