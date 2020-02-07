У побережья Эстонии затонул российский траулер

По данным финского издания Iltasanomat, сегодня финская погранохрана принимала участие в спасательной операции в эстонских территориальных водах. Как пишет газета, сам траулер затонул, но людей удалось спасти.

По имеющимся данным, речь идет о рыболовецком судне ”Поньгома” (длина 21 метр), которое работало под российским флагом и начало свой путь из порта ”Приморский” в Ленинградской области. Инцидент произошел примерно на половине пути из Вийнисту до Хельсинки.

Департаменте полиции и погранохраны сообщил Delfi, что вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российский рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и два отсека судна наполнились водой. Через какое-то время судно обесточилось.

Центр морской охраны передал сигнал Финляндии и Эстонии, а также связался с судами, находящимися неподалеку от места происшествия. Первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, члены экипажа которого (моряки из Владивостока) обнаружили в воде спасательный плот. Они подняли находившихся там людей на борт. Выяснилось, что два человека нуждаются в медицинской помощи.