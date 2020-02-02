02.02.2020, 09:10

У площади Вабадузе сбили пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте


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Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

В субботу поздно вечером произошло ДТП в Таллинне у площади Вабадузе, где попал под машину пешеход.

ДТП произошло в 22:30 у здания по адресу Вабадузе вяльяк, 1, где по первоначальным данным автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 54-летний мужчина, сбил пешехода, 29-летнего мужчину.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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