У перевернувшегося на квадроцикле волостного старейшины травма мозга

”Семья сообщила, что у него травма мозга. Но насколько серьезная, сейчас сказать нельзя. Все станет ясно, когда он придет в сознание”, — пояснила Кукк.
19 сентября в 11:38 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Ойдрема в Пярнумаа, где перевернулся 36-летний мужчина на квадроцикле. В больницу доставили водителя квадроцикла, старейшину волости Ляэнеранна Микка Пиккметса, и его 4-летнего сына.
Мужчину на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Ребенка скорая помощь также отвезла в больницу на осмотр. Согласно первоначальным данным, он пострадал не очень сильно.
У ребенка был на голове велосипедный шлем, мужчина же ехал без шлема. Точные детали инцидента выявит следствие.
«Только мычит»: мать убитых в Рыбинске девочек сходит с ума
Ученые установили вероятное происхождение коронавируса
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
В России за сутки выявили 6431 случай коронавируса