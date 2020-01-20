У паромного терминала в Хельсинки в море нашли труп

"Судя по первоначальным наблюдениям, тело находилось в воде уже некоторое время", — сообщила полиция Хельсинки в Twitter, передает Iltalehti.

"Полиция расследует случившееся, выясняя причину смерти, и в случае необходимости известит дополнительно", — сообщила полиция.

Полиция сейчас не сообщила, есть ли причины подозревать, что речь может идти, например, об объявленном без вести пропавшим человеке.

Из терминала Катаянокка в день отправляется множество паромов в Стокгольм и Таллинн (Viking XPRS).