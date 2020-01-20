У паромного терминала в Хельсинки в море нашли труп

Полиция Хельсинки сообщила, что у паромного терминала Катаянокка в море нашли труп, который находился в воде уже некоторое время.
"Судя по первоначальным наблюдениям, тело находилось в воде уже некоторое время", — сообщила полиция Хельсинки в Twitter, передает Iltalehti.
"Полиция расследует случившееся, выясняя причину смерти, и в случае необходимости известит дополнительно", — сообщила полиция.
Полиция сейчас не сообщила, есть ли причины подозревать, что речь может идти, например, об объявленном без вести пропавшим человеке.
Из терминала Катаянокка в день отправляется множество паромов в Стокгольм и Таллинн (Viking XPRS).
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