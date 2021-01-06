"У нее осталось два ребенка". Подробности убийства 36-летней женщины в Ласнамяэ

Во вторник, 5 января, в Ласнамяэ 80-летний мужчина застрелил 36-летнюю женщину. Произошло это на улице Юмера, в стенах обычного пятиэтажного дома. Как стало известно репортеру RusDelfi, женщина проживала на этаж выше от убийцы. "Он жил на первом этаже, она на втором сразу над ним. У нее два ребенка: 6 и 4 года", — сказала соседка по этажу. Соседка не слышала выстрелов, услышала лишь как полиция выбивала дверь.

Полиция сообщила, что мужчина пытался скрыться на своем автомобиле. Но его поймали почти сразу — в Мустамяэ. "Он добрый дедушка. Никогда претензий к нему не было. Кормил птичек, сделал им кормушку. Не знаю, что на него нашло", — продолжает соседка. По ее мнению, он был пьян.

Соседи в этом доме часто меняются. Погибшая женщина жила в этом доме с детьми меньше года. Воспитывала детей одна. Скорее всего, муж вчера забрал детей себе. По неподтвержденной информации, 80-летнему мужчине не понравился шум, который доносился из квартиры 36-летней женщины. Возможно, именно это и послужило причиной убийства. Откуда у него оружие — тоже неизвестно.

"В целом, дом неспокойный", - признаются жильцы. Недавно кто-то из соседнего подъезда из окон стрелял по птицам. Когда это случилось, никто в полицию не обратился. Но теперь, после ужасного инцидента, заодно сообщили полицейским.

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