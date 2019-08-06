"У нас есть доказательства". Прокуратура передала дело подозреваемого в домашнем насилии Марти Куузика в суд

Судья назначит предварительное заседание, куда обычно приглашает прокурора и адвоката. Там обменяются ходатайствами, назначат время заседания. Оно зависит от графика судьи, прокурора и адвоката.

Согласительного производства не будет? "Марти Куузик не признает себя виновным в домашнем насилии, следовательно, не в чем и достигать соглашения".

По словам Мерило, аналогичные дела, как правило, не доходят до суда. "Ведь есть всевозможные другие возможности — примирительные производства, производства в порядке опортунитета. Выбор средств широкий. Со стороны обвиняемого пока ходатайств не поступало".

Сколько доказательств собрано в деле Куузика? "Столько, что не оставалось ничего другого, пришлось отправить дело в суд! — говорит Мерило. — Только с внутренним убеждением в суде не сделаешь ничего. Внутреннее убеждение может быть, но если доказательств нет, ничего нельзя сделать. У нас доказательства есть!"