У двоих спасателей-добровольцев обнаружен коронавирус

Диагнозы были подтверждены в начале марта. Перед тем, как проявились симптомы болезни, они не проводили время в спасательной команде и не пересекались ни с одним коллегой или нуждающимся в помощи. Поэтому информация о COVID-19 достигла департамента с задержкой.

По словам заместителя гендиректора Спасательного департамента Андреаса Анвельта, это был лишь вопрос времени, когда коронавирус затронет департамент. В одну спасательную сеть входит около 4000 человек, а спасатели покрывают всю Эстонию.

На время режима ЧС Спасательный департамент приостановил домашние консультации, приемы, у инспекторов по надзору за безопасностью, проверки и экскурсии, а также прием гостей в помещениях департамента.

Часть сотрудников, в отношении которых было. возможно это применить, отправлены на удаленную работу. Остальные же ежедневно поддерживают безопасность в стране.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!