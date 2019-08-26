У берегов Эстонии найдено тело пропавшего латвийского путешественника
У берегов Эстонии найдены останки Айгиса Аудерса, который утром 16 августа отправился с мыса Колка на остров Рухну и пропал без вести, сообщает rus.delfi.lv.
У берегов Эстонии найдены останки Айгиса Аудерса, который утром 16 августа отправился с мыса Колка на остров Рухну и пропал без вести, сообщает rus.delfi.lv.
"Спасибо всем, кто помогал в поисках Айгиса. Со вчерашнего вечера поиски прекращены", — сообщается в соцсетях.
Как мы уже сообщали, 58-летний Айгис Аудерс 16 августа вышел в море от мыса Колка в Латвии, чтобы на каяке дойти на веслах до острова Рухну, а затем до островов Абрука и Сааремаа.
Каяк Айгиса 22 августа был найден в Матсиранна в Пярнуском уезде.
В Рижском заливе несколько дней велись поиски Аудерса, в которых были задействованы вертолет Национальных вооруженных сил Латвии, а также яхты и патрульные катера.
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