26.08.2019, 21:14

У берегов Эстонии найдено тело пропавшего латвийского путешественника

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rus.delfi.ee
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У берегов Эстонии найдено тело пропавшего латвийского путешественника
Facebook / Jūras laivas / rus.delfi.lv

У берегов Эстонии найдены останки Айгиса Аудерса, который утром 16 августа отправился с мыса Колка на остров Рухну и пропал без вести, сообщает rus.delfi.lv.

"Спасибо всем, кто помогал в поисках Айгиса. Со вчерашнего вечера поиски прекращены", — сообщается в соцсетях.

Как мы уже сообщали, 58-летний Айгис Аудерс 16 августа вышел в море от мыса Колка в Латвии, чтобы на каяке дойти на веслах до острова Рухну, а затем до островов Абрука и Сааремаа.

Каяк Айгиса 22 августа был найден в Матсиранна в Пярнуском уезде.

В Рижском заливе несколько дней велись поиски Аудерса, в которых были задействованы вертолет Национальных вооруженных сил Латвии, а также яхты и патрульные катера.

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