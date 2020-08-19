19.08.2020, 17:10
У Балтийского вокзала произошла поножовщина: 17-летний подросток доставлен в больницу
В парке рядом с Балтийским вокзалом в Таллинне вечером 17 августа произошел конфликт между 20-летним молодым человеком и 17-летним подростком, завершившийся поножовщиной, передает rus.err.
"Цифровой двойник" поможет создать передовой дизельный двигатель
Президент "Барселоны" назвал игроков, которые останутся в команде
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова