19.08.2020, 17:10

У Балтийского вокзала произошла поножовщина: 17-летний подросток доставлен в больницу


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Pussitamine
PussitamineFoto: Anni Õnneleid

В парке рядом с Балтийским вокзалом в Таллинне вечером 17 августа произошел конфликт между 20-летним молодым человеком и 17-летним подростком, завершившийся поножовщиной, передает rus.err.

По первоначальным данным, в ходе конфликта 20-летний молодой человек ударил 17-летнего ножом, который был доставлен в больницу.

Нападавшего задержали. После предварительного разбирательства, продлившегося двое суток, его отпустили домой, запретив покидать место жительства.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования уголовного дела.

Правоохранители установили, что оба участника конфликта употребляли алкоголь.

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