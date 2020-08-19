19.08.2020, 17:10
У Балтийского вокзала произошла поножовщина: 17-летний подросток доставлен в больницу(1)
В парке рядом с Балтийским вокзалом в Таллинне вечером 17 августа произошел конфликт между 20-летним молодым человеком и 17-летним подростком, завершившийся поножовщиной, передает rus.err.
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